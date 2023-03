Trotz Lyrics: Shania Twain hat Brad Pitt nie kennengelernt!

Shania Twain (57) hat ihn nie getroffen! Der wohl bekannteste Song der kanadischen Sängerin ist "That Don't Impress Me Much" aus dem Jahr 1997. In dem Lied singt die fünffache Grammy-Preisträgerin darüber, wie unbeeindruckt sie zum Beispiel ein hochintelligenter Raketenwissenschaftler oder Elvis Presley (✝42) ließen. Oder ein Filmstar wie Brad Pitt (59). Dem ist Shania tatsächlich noch nie über den Weg gelaufen!

In der YouTube-Serie "Chicken Shop Date" wurde die 57-Jährige von ihrer Interview-Partnerin in Anspielung auf den Songtext ihres Hits gefragt, ob sie jemals einen Raketenwissenschaftler kennengelernt habe. "Nein. Aber ich habe auch über Brad Pitt geschrieben und ich habe ihn nie getroffen", erzählte der Country-Star. Das kann ihre Gesprächspartnerin kaum glauben. "Ehrlich gesagt glaube ich, dass er mich meidet", ergänzte die Musikerin.

Dafür ist die "Man! I Feel Like A Woman!"-Interpretin mit einem anderen beliebten Promi-Herren befreundet, der die Sängerin sehr zu beeindrucken scheint: Harry Styles (29). Im Interview bei "TalkShopLive" im vergangenen November hatte sich die Kanadierin an den gemeinsamen Coachella-Auftritt mit dem Popstar im Mai 2022 erinnert. Sie auf die Bühne einzuladen, sei eine "wundervolle" Geste von Harry gewesen. "[Er ist] ein liebenswerter, liebenswerter Mensch", hatte Shania angemerkt. Deshalb hoffe sie auch auf eine Fortsetzung: "Eine [Zusammenarbeit] wäre mein Traum".

Anzeige

Getty Images Shania Twain während den Grammy Awards im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Anzeige

Getty Images Harry Styles, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de