Zehn Jahre Single: So sollte Bruce Darnells Traummann sein!

Bruce Darnell (65) möchte endlich nicht mehr allein sein. Seit mittlerweile 20 Jahren begeistert der gebürtige US-Amerikaner das TV-Publikum mit seinem Humor und seinem Charme. 2021 bekam er mit Surprise! Die Bruce Darnell Show sogar seine eigene Sendung. Offenbar läuft es in Sachen Karriere also immer noch rund für den Choreografen – anders sieht es in seinem Privatleben aus. Nun sprach Bruce offen über seine Vorstellungen von der ganz großen Liebe

Im Interview mit Bild am Sonntag erzählte der ehemalige GNTM-Laufsteg-Coach nun, dass er sich oftmals einsam fühlt. "Ich bin jetzt seit zehn Jahren Single, warte immer noch auf die große Liebe", begann er zu berichten. Ewig möchte Bruce aber nicht mehr auf den Mann seiner Träume warten, wie er kurz darauf deutlich machte. "Sie sollte aber bald kommen, da ich jetzt 65 bin. Es ist einfach schön, verliebt zu sein. Dann habe ich 24 Stunden ein Lächeln im Gesicht", gestand er.

Auch wie der Mann seiner Träume zu sein hat, weiß das Model schon genau. "Mein Traumpartner muss nicht äußerlich schön sein, sondern innerlich. Er muss lustig und ehrlich sein", schilderte Bruce. Eine Sache sei ihm an seinem Partner in Sachen Optik dann aber doch recht wichtig: "Mein Traummann muss schöne Füße haben!", gestand er.

Getty Images Bruce Darnell im Mai 2022 in Cannes, France

Instagram / brucedarnell Bruce Darnell im Januar 2023

Getty Images Bruce Darnell im Mai 2022 in London

