"Heule jede Nacht": Jenny Frankhauser leidet an Schlafmangel

Jenny Frankhausers (30) Alltag als Mama ist nicht leicht. Die Schwester von Daniela Katzenberger (36) hatte im September ihren Sohn Damian zur Welt gebracht. Sie und ihr Freund Steffen König waren zum ersten Mal Eltern geworden. Erst vor wenigen Wochen hatte sich die Influencerin zufrieden darüber geäußert, dass das Mamasein leichter werde – offenbar hatte sie sich zu früh gefreut. Jenny leidet sehr unter dem Schlafmangel!

"Die Nächte werden gefühlt immer schlimmer. Ein halbes Jahr fast ohne Schlaf. Ich bin echt im Eimer", schreibt die Blondine in ihrer Instagram-Story. "Heule bald jede Nacht und frage mich, wie das andere schaffen", berichtet Jenny verzweifelt. Sie listet auf, wie häufig Damian sich in der Nacht gemeldet hat – er habe die Flasche gewollt, nicht schlafen können, unruhig geschlafen und andauernd den Schnuller verloren. Um 5:30 sei die Nacht dann auch schon vorbei gewesen, lässt sie ihre Fans wissen.

Der Schlafmangel mache sich auch in der Beziehung zu ihrem Steffen bemerkbar, hatte sie in einem früheren Q&A offenbart. "Der Schlafmangel zehrt an den Nerven und wir streiten deutlich mehr als vorher", gab die junge Mutter zu. "Wir versöhnen uns auch immer ganz schnell und wissen beide, dass es einfach eine Zeit ist, die nicht einfach ist", machte sie deutlich.

