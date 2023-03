Megan Fox begeistert ihre Fans mit heftiger Typveränderung

Jetzt ging es an ihre Mähne! Megan Fox (36) ist bekanntlich eine Freundin von Typveränderungen – normalerweise aber immer mithilfe von Perücken. In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte um eine angebliche Trennung von Musiker Machine Gun Kelly (32). Eine offizielle Bestätigung gibt es dazu zwar nicht, aber optisch hat sie dennoch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Megan hat sich von ihren langen, schwarzen Haaren verabschiedet!

Lange kannte man Megan mit ihren langen dunklen Haaren. Jetzt machte ihr Hairstylist über Instagram die Typveränderung der Schauspielerin bekannt. Ihre schwarze Mähne ist nun Vergangenheit – Megans Haare reichen nur noch bis zu ihrem Schlüsselbein und auch in Sachen Farbe hat sie sich stark verändert. Kupfer, eine der Trendhaarfarben 2023, fand jetzt auch in Megan einen neuen Fan.

Auch Megans Fans sind begeistert von ihrem neuen Look – und der neuen Farbe: "Einfach umwerfend", "Sie sieht so gut aus" oder "Wunderschön" heißt es in den Kommentaren unter dem Post. Aber auch Jacob Schwartz, Megans Friseur, bekommt Lob und auch Dankesbekundungen, da er die Mischung der Haarfarbe und den genauen Prozess online geteilt hat.

Megan Fox bei der Premiere von "Machine Gun Kelly's Life In Pink"

Megan Fox posiert mit neuer Frisur

Megan Fox posiert

