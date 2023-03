Nach Rauswurf: Palast erlässt Harry und Meghan die Miete!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) schließen endgültig mit ihrem alten Wohnsitz ab. Während ihrer Zeit in England hatte das Ehepaar im Frogmore Cottage nahe London gelebt. Rund drei Jahre nach ihrem royalen Austritt mussten die zwei ihre alte Residenz aufgeben. Laut einem Insider muss das Haus bis zur Krönung leer sein. Während die Räumungsarbeiten noch im Gange sind, ist ein wichtiger Punkt bereits abgehakt: Harry und Meghan müssen keine Miete mehr zahlen!

Wie Mail on Sunday berichtete, sei es diesbezüglich zu einer Einigung zwischen dem Palast und den beiden gekommen. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben einen Beitrag von umgerechnet 2,7 Millionen Euro zum Sovereign Grant geleistet, der die Renovierung von Frogmore Cottage abdeckte. Sie haben ihre finanziellen Verpflichtungen in Bezug auf das Anwesen erfüllt", bestätigte ein Sprecher.

Das Grundstück wird keinesfalls leer stehen. Laut The Sun soll König Charles' (74) Bruder Prinz Andrew (63) in die Unterkunft einziehen. Den Entschluss soll das britische Oberhaupt nach der Veröffentlichung von Harrys Buch gefasst haben. Doch der 63-Jährige scheint alles andere als froh darüber gewesen zu sein: "Andrew sträubt sich gegen die Idee, in das Frogmore Cottage zu ziehen".

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei einem Besuch in Nottingham

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in New York, September 2021

Getty Images Prinz Andrew bei einem Golfspiel, 2018

