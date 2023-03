Neues Kapitel: Paola Maria und Alexander ziehen zusammen!

Paola Maria (29) startet in ein neues Kapitel! Anfang vergangenen Jahres hatte sich die Netz-Bekanntheit von ihrem Langzeit-Freund Sascha Koslowski (36) getrennt. Kurze Zeit später machte die Influencerin ihre Beziehung zu Alexander Thoss öffentlich. Mit dem scheint es ziemlich gut zu laufen – denn jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt! Paola und Alex ziehen in ihre erste gemeinsame Wohnung!

Auf Instagram teilte die Beauty ein Foto von sich und ihren Kindern, wie sie auf einem beladenen LKW sitzen. Zu dem Bild schrieb die Influencerin: "Die Jungs und ich ziehen offiziell aus unserer Wohnung aus. Es fühlt sich alles richtig an, aber trotzdem ist es nicht leicht für mich, diese Wohnung aufzugeben." Mit dem Apartment verbinde sie viele Erinnerungen und Emotionen. Jetzt sei aber an der Zeit, sich auf den Abschnitt "Patchworkfamilie" einzulassen. "Ich kann es kaum abwarten, mit Alex und den Kindern unser neues Zuhause zu planen", freute sich Paola.

Zusammen bringen die beiden vier Kinder mit in die Beziehung: Paolas Söhne Leonardo (4) und Alessandro (2) und Alex' Töchter Vivienne und Fabienne. Doch will das Paar auch gemeinsame Kinder? In einem Q&A in ihrer Instagram-Story äußerte sich Paola dazu: "Ich glaube, dafür ist das mit uns beiden noch zu frisch. Das ist viel zu viel Verantwortung, so ein Kind. Das sollte man sich ganz genau überlegen."

