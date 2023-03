"Nicht einfach": Bruce Willis' Tochter findet rührende Worte

Bruce Willis' (68) Familie erlebt momentan eine schwere Zeit. Vergangenes Jahr hatte der Schauspieler verkündet, dass er aufgrund seiner Erkrankung an Aphasie seine Karriere beende. Erst vor wenigen Wochen wurde dann bekannt, dass der Fünffachvater außerdem an Demenz leidet. Gestern feierte der Hollywood-Star seinen 68. Geburtstag. Bruce' Tochter Scout (31) beschrieb nun, dass das Schicksal ihres Vaters besonders an seinem Ehrentag schwer zu ertragen sei.

Die 31-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein niedliches Foto. Dieses zeigt sie selbst als kleines Mädchen, wie sie auf den Schultern ihres berühmten Papas schläft. Dazu gratulierte sie dem Filmstar und schrieb außerdem: "Was für ein Privileg, diesen Mann als meinen Vater zu haben und durch ihn so viel über das Leben, Freude, Unfug und Kunst zu lernen." Die Krankheit ihres Vaters sprach Scout außerdem an: "Heute ist nicht unbedingt ein einfacher Tag, denn es ist ein Tag voller tiefer Liebe, und unsere Trauer zeigt uns wirklich, wie tief wir jemanden lieben."

Emma Heming (44) ist seit 2009 die Frau an der Seite des "Stirb langsam"-Darstellers. Auch für sie war der Geburtstag ihres Liebsten offenbar nicht einfach. "Ich habe jeden Tag Zeiten der Traurigkeit. Jeden Tag Kummer. Und heute, an seinem Geburtstag, fühle ich sie wirklich", stellte das Model klar.

Anzeige

Getty Images Bruce Willis, 2019

Anzeige

Instagram / scoutlaruewillis Scout LaRue Willis mit ihrem Vater Bruce Willis

Anzeige

Getty Images Bruce und Emma Heming Willis bei der Premiere von "Motherless Brooklyn"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de