Oben ohne? Cathy Hummels' neuer Beitrag sorgt für Shitstorm

Oben ohne auf dem Balkon? Cathy Hummels (35) ist Moderatorin und Influencerin und wurde als Ehefrau des Profi-Fußballspielers Mats Hummels (34) bekannt – inzwischen ist das Paar trotz eines gemeinsamen Sohnes getrennt. Im Netz gibt die 35-Jährige Einblicke in ihr Privatleben und musste dafür schon häufiger fiese Kommentare einstecken. Jetzt teilte Cathy online einen weiteren Beitrag und kassierte dafür erneut einen heftigen Shitstorm.

In dem Instagram-Beitrag ist die Moderatorin in einer pinkfarbenen Hose und scheinbar oben ohne zu sehen. Den nackten Rücken der Kamera zugewandt, steht sie auf ihrem Balkon und hält eine pinke Gießkanne in der Hand. Dieser Anblick scheint viele zu stören! "Die Nachbarn können einem leidtun", kommentiert ein Follower unter dem Beitrag. Ein anderer Fan beschreibt die Influencerin als "Arme Seele".

Cathy scheint von dem Hate mächtig genervt zu sein. In ihrer Story wendet sie sich an ihre Fans: "Hört auf zu sagen, dass ich meine Nachbarn mit diesem Anblick getötet oder um den Verstand gebracht habe. Ich wollte nur Blumen gießen." Außerdem stellt sie klar, dass sie nicht oben ohne auf dem Balkon gestanden habe. In der nächsten Story teilt sie Bilder eines rückenfreien BHs. "Haters gonna hate und sie finden immer die Nadel im Heuhaufen", erklärt die Moderatorin.

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels im Dezember 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dubai-Urlaub

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

