Pinkfarbener Vokuhila: GNTM-Selma liebt ihren neuen Look

Sie liebt ihre neue Friese! Bei Germany's Next Topmodel sucht Model-Mama Heidi Klum (49) derzeit nach dem Topmodel 2023. In der vergangenen Folge stand das große Umstyling der Nachwuchstalente an und sorgte wie jedes Jahr für viele Tränen. Kandidatin Selma musste besonders stark sein, denn sie bekam eine der größten Veränderungen verpasst. Im Promiflash-Interview verrät Selma jetzt, dass sie ihre neue Frisur liebt!

"Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich jemals mit einer Frisur so gut identifizieren kann", erzählt die 18-Jährige begeistert. Das hätte wohl kaum jemand erwartet, denn beim Umstyling verdrückte Selma einige Tränen, als ihre lange braune Mähne in einen pinkfarbenen Vokuhila verwandelt wurde. Doch inzwischen ist die Abiturientin überglücklich. "Ich bin verliebt in meinen neuen Look und bin Heidi und ihrem Team unfassbar dankbar, dass sie sich so etwas Besonderes für mich überlegt haben und dass es einfach Bombe aussieht", berichtet sie.

Erst nach dem großen GNTM-Umstyling dürfen die Kandidatinnen einen Blick in den Spiegel werfen. Für Selma sei dieser Moment erst mal ein großer Schock gewesen. "Noch nie zuvor hatte ich eine so krasse Haarveränderung", erklärt das Nachwuchsmodel die Situation. Trotzdem habe sie sich sofort mit dem neuen Look identifizieren können. "Ich selbst wäre niemals auf die Idee gekommen, mir einen pinken Vokuhila schneiden zu lassen. Aber da sieht man, man kann Experten vertrauen", gibt sie zu.

ProSieben / Richard Hübner Selma beim GNTM-Umsytling 2023

ProSieben / Richard Hübner Selma beim GNTM-Umsytling 2023

ProSieben/Richard Hübner Emilia, Cassy, Nina, Olivia, Selma, Alina, Anya, Katja, Eliz und Melissa bei GNTM 2023

