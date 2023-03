"Segen": Naomi Campbell teilt süße Fotos mit ihrer Tochter!

Naomi Campbell (52) ist im Mutterglück! Das Supermodel wurde 2021 zum ersten Mal Mutter. Viel ist über ihr Kind jedoch nicht bekannt, denn Naomi hält ihre kleine Tochter weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Nicht einmal den Namen der Kleinen verriet sie ihren Fans bisher – dennoch teilt sie hin und wieder Fotos ihres Babys. Auch jetzt verzückte Naomi ihre Fans auf Social Media wieder mit süßen Mama-Tochter-Bildern!

Auf Instagram teilte sie anlässlich des Muttertags in Großbritannien niedliche Schnappschüsse von sich und ihrer Tochter. Die Fotostrecke beginnt mit einem Bild aus einer Moschee in Abu Dhabi, ein weiteres zeigt das Mutter-Tochter-Gespann beim Kuscheln auf dem Sofa. Auch ein Bild von einem Ausflug an den Strand veröffentlichte die Beauty. Neben diesen und noch weiteren Fotos von Erlebnissen der beiden teilte Naomi auch ein Throwback-Pic von sich und ihrer Mutter. Zu dem Foto schrieb die 52-Jährige: "Segen" und versah die Unterschrift mit Herzchen.

Mit der Geburt vor zwei Jahren hatte die Laufstegschönheit für Überraschung gesorgt! Es war zwar bekannt, dass die damals 50-Jährige gerne ein Kind hätte, jedoch hatte kaum jemand von ihrer Schwangerschaft gewusst. Erst als sie Fotos der Füße ihrer Kleinen im Netz teilte, ließ sie die Baby-Bombe platzen.

Instagram / naomi Naomi Campbell mit ihrer Tochter

Getty Images Naomi Campbell, Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / naomi Naomi Campbell und ihre Tochter, Mai 2021

