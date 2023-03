Süße Muttertagsgrüße von Prinzessin Kate und den Kindern!

Niedliche Grüße von den Royals! Prinzessin Kate (41) und ihr Mann Prinz William (40) haben drei gemeinsame Kinder: Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4). Immer wieder verzückt die Familie die Royal-Fans weltweit – vor allem auf offiziellen Veranstaltungen der Krone. Nun können die Anhänger jedoch einen privaten Einblick genießen: Kate und die Kids senden süße Muttertagsgrüße raus!

Auf dem Instagram-Profil der Cambridges teilten die Royals zwei süße Bilder mit den Worten: "Fröhlichen Muttertag von unserer Familie an eure!" Auf einem Schnappschuss sitzt Kate mit ihren drei Kindern in einem Baum und alle lächeln fröhlich in die Kamera. Ein anderes Foto zeigt die Mama mit dem kleinen Louis auf dem Arm, wie sie mit ihm herumalbert.

Die Follower der Royal-Family sind von diesen intimen Einblicken total begeistert. "Es ist schön zu sehen, wie die Kinder einfach Kinder sind in ihrer Alltagskleidung", kommentiert etwa ein Fan. Eine andere Userin hat nur warme Worte für Kate übrig: "Man sieht auf den Bildern, was für eine wunderbare und liebevolle Mama du bist. Ich wünsche dir einen tollen Tag!"

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Matt Porteous Prinzessin Kate und Prinz Louis

Anzeige

ActionPress Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de