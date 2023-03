"Too Hot to Handle"-Emely teilt Schwangerschaftseinblicke

Bei diesen beiden Turteltauben ging alles ganz schnell! Seit knapp einem Monat können Fans der beliebten Datingshow Too Hot to Handle auch beim deutschsprachigen Ableger des Formats mitfiebern. Zwischen zwei Teilnehmern hatte es besonders gefunkt: Emely und Kevin (26) sorgten mit viel körperlicher Nähe für eine ordentliche Schmälerung des Preisgeldes. Obwohl die beiden beim Wiedersehen mit den anderen Teilnehmern nicht vor Ort sein konnten, sorgten sie für die größte Überraschung: Sie haben bereits ein Kind. Nun gibt die Neu-Mama Einblicke in ihre Schwangerschaft!

In einem Instagram-Beitrag teilt die Beauty gleich zehn Fotos von ihrer Schwangerschaft. Emely hat wohl Nachholbedarf, nachdem sie die Schwangerschaft und ihre Beziehung vor der Ausstrahlung der Realityshow geheim gehalten hatte. Ähnlich wie ihre Fans fand offenbar auch sie, dass alles recht schnell ging. "Habt ihr auch das Gefühl, meine Schwangerschaft ging so vier Tage?", scherzt sie in dem Posting. Rückblickend präsentiert sie nun ihren XXL-Babybauch in verschiedensten Situationen. Egal ob im Bett, mit dem Hund kuschelnd oder draußen im Schnee – die werdende Mama zeigte sich stolz und in freudiger Erwartung.

Ihre Fans reagieren mit Begeisterung auf den Schwangerschaftscontent. "Wenn es ein Paar verdient hat zu gewinnen, wart es ihr!! Ihr seid die Einzigen, die noch zusammen sind und habt sogar ein Kind bekommen", schrieb jemand. Auch über das Geschlecht des Babys wird in der Kommentarspalte eifrig spekuliert. Dies will Emely heute Abend bekannt geben: Auf Youtube zeigt sie ab 20:00 Uhr ein Video ihrer Gender-Reveal-Party.

Anzeige

Instagram / emskopf Emely, "Too Hot to Handle: Germany"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / emskopf Emely, "Too Hot to Handle: Germany"-Teilnehmerin

Anzeige

Netflix Kevin Njie und Emely Kopf, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de