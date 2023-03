Unvergessen: Heute wäre Chester Benningtons (†) Geburtstag

Chester Bennington (✝41) lebt in den Herzen seiner Fans weiter. Der Musiker hatte mit seiner Band Linkin Park in den 2000ern den Durchbruch geschafft. Hits wie "Numb" oder "In The End" zählten zu den größten Erfolgen der Gruppe – doch 2017 folgte der Schock: Chester nahm sich mit 41 Jahren das Leben. Seitdem trauern seine Fans um den Sänger und das heute vermutlich ganz besonders – schließlich hätte Chester am 20. März seinen Geburtstag gefeiert.

Stolze 47 Jahre wäre der Rocker am Montag geworden. Ein Tag, der mit Sicherheit vor allem seiner Familie nahe geht. Im vergangenen Jahr hatte seine Witwe Talinda (46) bereits rührende Worte an ihren verstorbenen Ehemann gerichtet und auf Instagram geschrieben: "Du warst meine bessere Hälfte und es ist so schwer, ohne dich weiterzumachen. Ich liebe dich und wir feiern dich heute!"

Erst im Frühjahr durften sich Chesters Fans noch einmal freuen: Denn seine Bandkollegen brachten einen neuen Song heraus, in dem die Stimme des verstorbenen US-Amerikaners zu hören ist. In dem Track wurden offenbar Archivaufnahmen des Sängers verwendet.

Getty Images Chester Bennington und Talinda Ann Bentley, 2012

Getty Images Chester Bennington im September 2010

Getty Images Joe Hahn, Mike Shinoda, Brad Delson, Chester Bennington, Dave Farrell, and Rob Bourdon

