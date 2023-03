"Prominent getrennt": Dieses Ex-Paar muss die Koffer packen

Dieses Ex-Paar muss die Show verlassen! Bei Prominent getrennt treffen bekannte Ex-Paare aufeinander und müssen als Team zusammenhalten, um sich das Preisgeld zu sichern. In der letzten Folge der Realityshow mussten die Frauen ein Ex-Paar zum Rauswurf nominieren. Nachdem sich die Kandidaten zuvor untereinander abgesprochen hatten, bekamen Jenefer Riili und Matthias Höhn (27) die meisten Stimmen. Dies sorgte für heftige Auseinandersetzungen. Mit der Nominierung der Männer, musste nun ein Ex-Paar endgültig die Koffer packen.

Während Jenefer und Matze bei der Stimmenvergabe der Männer erneut einige Votes bekamen, wurden diesmal auch Gloria Glumac und Nikola Glumac häufig nominiert. Der Grund: Gloria geriet in der letzten Folge mit einigen Kandidaten heftig aneinander und machte sich mit ihrem Verhalten unbeliebt. Als am Ende der Nominierung Gleichstand zwischen den beiden Ex-Paaren herrschte, fiel mit der Stimme von Fabio De Pasquale die finale Entscheidung. Der Realitystar wählt Matze und Jenefer. Damit mussten die beiden Ex-"Berlin Tag und Nacht"-Darsteller die Show verlassen!

Matthias und Ex-Freundin Jenefer schienen von der Entscheidung wenig überrascht. "Alles andere was jetzt danach kommt ist eklig", äußerte sich Matze nach der Nominierung. "Und dann kannst du am Ende des Tages noch irgendwie sagen 'Okay, wir sind bei diesem ekligen Szenario nicht dabei und wir wissen, dass eklige Menschen dabei sind'", erzählt er außerdem.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+

Anzeige

RTL Jenefer Riili und Matthias Höhn bei "Prominent getrennt"

Anzeige

Instagram / nikola_glumac Gloria und Nikola Glumac, "Temptation Island"-Stars

Anzeige

RTL Matthias Höhn, "Prominent getrennt"-Kandidat 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de