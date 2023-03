Ganz wie Papa Adam: Sadie Sandler ergattert erste Filmrolle

Bisher kannte man sie nur als "Tochter von". Jetzt will Sadie Adam aus dem Schatten ihres Vaters Adam Sandler (56) treten! Erste schauspielerische Erfahrungen sammelte sie bereits in einigen Projekten ihres berühmten Papas, in mehreren seiner Filme stand sie schon vor der Kamera. Jetzt folgt endlich ihre erste eigene Rolle, unabhängig von Adam! Ein neuer Netflix-Film soll für Sadies Schauspielerfolg sorgen!

In diesem Jahr hofft Sadie auf den großen Durchbruch als Schauspielerin. Laut RTL.de wird sie für den Netflix-Film "You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!" vor der Kamera stehen. Ganz ohne ihre Familie wird Adams Tochter aber nicht an dem Projekt teilnehmen, auch ihre Mutter Jackie Sandler und ihre Schwester Sunny sind bei dem Film dabei. Bis dato spielte die 16-jährige Sadie nur in Filmen ihres Vaters mit. Eine Sprechrolle hatte sie dabei aber nicht oft.

Sadie ist nicht das einzige Kind einer Hollywood-Berühmtheit, das einen eigenen Weg ins Rampenlicht sucht. Auf der Liste der schauspielenden Kinder von Stars finden sich auch Angelina Jolie (47), Jaden Smith (24) und Rumer Willis (34). Es wird sich zeigen, ob sich Sadie in die Riege der berühmten Sprösslinge einreihen kann.

Anzeige

Getty Images Adam Sandler im Oktober 2022

Anzeige

Getty Images Jackie und Adam Sandler bei den 13. Governors Awards, 2022

Anzeige

Getty Images Jackie Sandler, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de