Wird Adam Sandler (53) wirklich der einzige Filmstar in seiner Familie bleiben? Seit 2003 ist der Hollywood-Schauspieler mit seiner Frau Jackie verheiratet, die zwei gemeinsamen Töchter Sadie und Sunny sind mittlerweile 13 und elf Jahre alt. Einblicke in sein Privatleben gibt der Familienvater eher selten – doch könnte sich das bald ändern? Denn: Wie ihr Vater interessieren sich Adams Kinder sehr für die Arbeit vor der Kamera!

"Sie mögen es", antwortete der 53-Jährige am Mittwoch auf einer Preisgala in New York gegenüber Us Weekly auf die Frage, ob seine Töchter vielleicht in ein paar Jahren in seine Fußstapfen treten werden. Er könne jetzt noch nicht sagen, ob es seine Mädchen wirklich irgendwann in die Richtung ziehen würde – schließlich seien sie "immer noch kleine Kinder". Doch einer Sache ist sich der "50 erste Dates"-Darsteller sicher: "Egal, was sie in ihrem Leben auch begeistert, ich werde sie immer unterstützen."

Nicht nur mit diesem Interview gab Adam seinen Fans einen kleinen Einblick in seine Familie – er beschenkte sie auch mit einem ganz besonders seltenen Moment: Während er sich zusammen mit seiner Frau dem Blitzlichtgewitter stellte, drückte er ihr einen dicken Kuss auf den Mund.

SIPA PRESS / ActionPress Adam Sandler auf einer Filmpremiere in New York

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Adam Sandler, Schauspieler

KCS Presse / MEGA Adam und Jackie Sandler im Januar 2020

