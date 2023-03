Gerard Piqué ist glücklich über das Liebes-Aus mit Shakira

Gerard Piqué (36) ist wohl zufrieden mit der Entscheidung. Vergangenen Sommer hatten der einstige Fußballer und Shakira (46) ihre Trennung bekannt gegeben. Der Sportler soll eine Affäre mit Clara Chia Marti geführt haben, mit der er inzwischen zusammen ist. Während sich der Spanier kaum dazu äußert, schoss die Sängerin in einem Diss-Song gegen ihren Ex. Doch jetzt sprach Gerard über das Liebes-Aus.

Laut der spanischen Zeitung El Pais sei der 36-Jährige "sehr glücklich" nach seiner gescheiterten Beziehung. In dem Interview machte Gerard deutlich, dass er an der Situation nichts bereue: "An dem Tag, an dem ich sterbe, werde ich zurückblicken und hoffen, dass ich alles getan habe, was ich wollte. Ich möchte mir selbst treu bleiben. Ich werde kein Geld dafür ausgeben, mein Image aufzupolieren."

Seine einstige Partnerin dagegen scheint dies anders zu sehen. Das Beziehungsende habe der zweifachen Mutter zugesetzt, wie sie verriet. "Ich hatte ein sehr hartes Jahr nach meiner Trennung", erklärte Shakira in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Mittlerweile gehe es ihr besser.

Instagram / 3gerardpique Gerard Piqué, einstiger Fußballspieler

Getty Images Gerard Piqué, August 2022

Getty Images Shakira, Sängerin

