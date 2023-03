"Der gerne klaut": Schießt Ikke Hüftgold gegen Almklausi?

Was ist zwischen Ikke Hüftgold (46) und Almklausi (52) vorgefallen? Eigentlich haben die beiden prominenten Männer auf den ersten Blick viel gemeinsam. Beide sind in der Partyschlager-Szene zu Hause. Außerdem machten die Unterhaltungskünstler ihre Erfahrungen im Reality-TV. Doch welches Verhältnis haben die Musiker eigentlich privat zueinander? Jetzt deutete Ikke an, dass er und der Ex von Maritta Krehl gerade im Clinch liegen!

"Markiere einen Klaus, der gerne klaut! Neue Saison, neuer Versuch! Idiot!", lautete Ikkes kryptischer Text, den er auf Instagram veröffentlichte. "Na kommt schon, wer ist gemeint?", ermutigte der "Layla"-Produzent seine Follower dazu, ihre Vermutungen zu äußern. Der Mehrheit ist klar: Der 46-Jährige meint Almklausi damit! "Es scheint sich ein Favorit herauszukristallisieren. Ich beobachte das mal weiter", fügte Ikke mit einem Augenzwinkern hinzu.

Doch welches Problem hat Ikke mit Almklausi? Fans vermuteten, dass der 53-Jährige Songs des gebürtigen Limburgers geklaut haben soll. "Mach doch mal einen neuen Song über 'Klaus, der haut selbst nie einen raus'", witzelte ein Follower. Andere bemerkten, dass Almklausi User sperrt, die sich kritisch ihm gegenüber äußerten. "Wenn er weiter alle Sänger blockiert, gehen ihm bald die Song-Ideen (Songs zum klauen) aus. Ob Klausi das so gut durchdacht hat?", scherzte ein anderer.

Getty Images Ikke Hüftgold bei "Promi Big Brother 2020"

Getty Images Ikke Hüftgold im März 2023 in Köln

RTL Almklausi im "Sommerhaus der Stars" 2021

