Für Ikke Hüftgold ist Almklausi "egoistischer Einzelgänger"

Ikke Hüftgold (46) ist so gar nicht gut auf Almklausi (52) zu sprechen! Vor wenigen Tagen deutete der Partyschlagersänger im Netz an, ein Problem mit dem Ex-Partner von Maritta Krehl zu haben. Fans vermuteten daraufhin, dass der 53-Jährige einen oder mehrere Songs von anderen Sängern geklaut habe. Promiflash hakte bei dem ehemaligen Promi Big Brother-Bewohner nach, was es mit dem Zoff auf sich hat. Ikke stellte klar: Er ist mit Almklausi durch!

"Zu Almklausi ist alles gesagt. Er ist und bleibt ein egoistischer Einzelgänger, der, wo es nur geht, Vorteile für sich sucht", fand Ikke im Promiflash-Interview harte Worte für den "Mama Laudaaa"-Interpreten. Almklausi habe ein ganz "eigenes Verständnis von Moral und Anstand". "Es ist erstaunlich, wie viele Menschen das schon spüren mussten", weiß der 46-Jährige.

Schon im Mai letzten Jahres veröffentlichte Ikke auf Instagram ein Video, indem er Almklausi vorwarf, sich "asozial" gegenüber der Partyschlagerbranche verhalten zu haben. Ikke habe seinen Angaben zufolge verhindert, dass Almklausi den Hit "Layla" von den damals noch unbekannteren DJs Robin & Schürze covert, um den Erfolg abzugreifen, der eigentlich kleinen Künstlern gilt, von denen das Ursprungswerk stammt. "Du setzt dich auf Nummern drauf – wie damals bei 'Mama Laudaaa'", kritisierte Ikke. Dieser Partyhit stamme nämlich eigentlich von dem Partyschlagerduo Specktakel.

Anzeige

Instagram / matthiasdistel Matthias Distel, Sänger

Anzeige

Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold, Ballermann-Star

Anzeige

RTL Almklausi, "Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de