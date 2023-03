Nach seinem "Let's Dance"-Aus: Wie geht es Younes Zarou?

Hat Younes Zarou (25) seinen Let's Dance-Exit inzwischen verdaut? Der TikTok-Star war in der diesjährigen Staffel der beliebten Tanzshow dabei – eigentlich schlug der Content Creator sich dabei gar nicht mal so schlecht. Trotzdem endete die Reise für ihn und seine Tanzpartnerin Mariia Maksina (25) am vergangenen Freitag, weil die beiden die wenigsten Zuschauer-Anrufe bekommen hatten. Younes hat Promiflash jetzt verraten, wie es ihm nach dem Ende seiner 'Let's Dance'-Teilnahme geht.

"Einerseits bin ich enttäuscht und andererseits können wir mit gutem Gewissen, dass wir alles gegeben haben, 'Let's Dance' verlassen", zeigte der Influencer sich im Promiflash-Interview zuversichtlich und ergänzte: "Wir haben hauptsächlich positive Resonanz bekommen und haben uns auch mit den anderen Teilnehmern super verstanden, klar ist man dann enttäuscht, wenn man gehen muss." Vor allem finde er schade, dass er nicht mehr mittendrin sei – er unterstütze die anderen Kandidaten aber weiterhin.

Alles in allem war die Teilnahme für Younes aber sehr schön. "Ich blicke sehr positiv auf meine Zeit bei 'Let's Dance' zurück!", schwärmte der Beau. Vonseiten des Senders und der Produktionsfirma sei man stets bemüht gewesen, dass alles perfekt funktioniert und es allen gut geht.

Getty Images Younes Zarou und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2023

