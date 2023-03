Prinzessin Dianas Unfallauto wird für "The Crown" nachgebaut

Gehen die The Crown-Macher damit einen Schritt zu weit? Die Serie, die es seit 2016 gibt, behandelt das Leben der britischen Königsfamilie. Aktuell wird die sechste Staffel des Netflix-Erfolgs gedreht – und in der soll vor allem der tragische Tod von Prinzessin Diana (✝36) einen großen Handlungsstrang einnehmen. Nachdem es zuletzt geheißen hatte, der Unfall der Blondine werde in der Show nicht detailliert dargestellt, wurde dieses Vorhaben offenbar gekippt: Aktuelle Fotos vom Set zeigen eine detailgetreue Kopie des Unfallwagens!

Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist ein schwarzer, demolierter Mercedes auf dem Gelände der Elstree Studios zu sehen – dort wurde "The Crown" bisher teilweise gedreht. Das Auto ähnelt dem Originalwagen, in dem Diana 1997 gestorben war, bis ins Detail. Quellen zufolge soll der Wagen zudem heimlich nach Paris an einen weiteren Drehort transportiert werden. Werden die letzten Momente der Prinzessin der Herzen also doch in der Serie nachgestellt?

Wie genau das Ableben der zweifachen Mutter in "The Crown" inszeniert wird, ist also noch unklar. Im Herbst hatte die Netflix-Produktion für die bisherigen Pläne einen echten Shitstorm kassiert – anschließend hieß es in einem Statement: "Der genaue Zeitpunkt des Aufpralls wird nicht gezeigt!" Die Geschehnisse vor und nach dem Crash sollen hingegen dargestellt werden.

Mega "The Crown" Dreharbeiten

Netflix Dominic West und Elizabeth Debicki in "The Crown"

Getty Images Der Unfallwagen von Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed

