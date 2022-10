"The Crown": Prinzessin Dianas Unfall wird nicht gezeigt

Wie weit wird die Serie noch gehen? Während am 9. November die fünfte Staffel des Netflix-Hits The Crown startet, wird schon fleißig über die finale sechste Staffel spekuliert, die gerade gedreht wird. Unter anderem soll es um den tragischen Unfall von Prinzessin Dianas (✝36), der verstorbenen Mutter von Prinz William (40) und Prinz Harry (38), gehen. Jetzt wurde bekannt, dass dieser gar nicht direkt gezeigt werden soll!

In der geplanten sechsten Staffel von "The Crown" wird der tragische Unfall von Prinzessin Diana nicht zu sehen sein. "Der genaue Zeitpunkt des Aufpralls wird nicht gezeigt!", verriet der Streamingdienst jetzt in einem Statement gegenüber The Sun. Eine weitere Quelle aus dem Produktionsteam verriet gegenüber Deadline, dass die angekündigte sechste Staffel auf die Zeit vor und nach dem Unfall der damals 36-Jährigen eingehen wird. "Es geht um die Vorbereitungen: Das Auto, das nach Mitternacht das Hotel verlässt und von Paparazzi verfolgt wird, und dann die Zeit danach, als der britische Botschafter in Frankreich mit dem Außenministerium in Aktion tritt", meinte die Quelle weiter.

Doch bevor es so weit ist, werden in der fünften Staffel zunächst andere erschreckende Ereignisse in der Serie zu sehen sein. Prinzessin Dianas aufsehenerregendes Enthüllungsinterview sowie die anstößigen Telefonate zwischen Charles (73) und seiner jetzigen Frau Camilla (75) sollen beispielsweise verfilmt worden sein.

