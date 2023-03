So schick stellt Prinzessin Kate "Shaping us"-Projekt vor

Prinzessin Kate (41) tritt sehr professionell auf! Als dreifache Mutter liegt der Frau von Prinz William (40) das Wohl von Kindern sehr am Herzen. Aus diesem Grund leitete sie vor wenigen Wochen ihr Herzensprojekt in die Wege: Mit der Initiative "Shaping us" möchte sie sich für frühkindliche und gerechte Erziehung einsetzen. Deshalb machte sich Kate jetzt stark für ihr Projekt und stellte es großen internationalen Unternehmen vor.

Laut Mirror veranstaltete die Schwiegertochter von König Charles III. (74) nun ein Treffen, an dem einige Global Player wie zum Beispiel Ikea, Deloitte und Lego teilnahmen. "Ich stehe hier vor Ihnen, um Sie, einige der einflussreichsten Wirtschaftsführer Großbritanniens, um Ihre Unterstützung bei der Schaffung des notwendigen gesellschaftlichen Wandels zu bitten", sagte die 41-Jährige in ihrer Rede. Genauso professionell wie ihre Ansprache kam auch ihr Outfit an: Sie erschien in einem hellen beigefarbenen Blazer, einem passenden Oberteil sowie einer schwarzen Anzughose und High Heels.

Auch wenn Kate für solche eleganten und schicken Looks bekannt ist, hatte sie vor wenigen Wochen bewiesen, dass sie auch anders kann: Für einen Besuch bei den Irish Guards hatte die Prinzessin Militärkleidung getragen. Auch in diesem Outfit hatte sie eine gute Figur gemacht.

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

