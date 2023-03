"Too Hot To Handle: Germany"-Baby: Emely verrät Geschlecht

Es ist ein... Die erste Staffel von Too Hot To Handle: Germany hatte einige Überraschungen parat. So sind die Kandidaten Emely und Kevin nach wie vor ein Paar. Aber tatsächlich sorgten die beiden noch für weitere News: Sie sind Eltern geworden! Das mussten sie allerdings länger für sich behalten. Nun verraten sie unter anderem auf Instagram im Nachhinein auch das Geschlecht ihres Babys. Emely und Kevin durften sich über einen Jungen freuen!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de