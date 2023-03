Während "Let's Dance": Anna Ermakovas Freund unterstützt sie

Er steht wohl hinter ihr! Anna Ermakova (22) bezaubert die Let's Dance-Fans seit Woche eins. Die Tochter von Boris Becker (55) und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (36) legten schon tolle Performances hin – für ihren Tango zu "Oops!…I Did It Again" bekamen sie sogar die volle Punktzahl. Der sonst so strenge Juror Joachim Llambi (58) spricht in den höchsten Tönen von der Beauty. Er scheint aber nicht der einzige zu sein, der sie mit Worten aufbaut. Anna bekam nun Besuch von ihrem Freund!

Wie Bild erfahren haben will, soll das junge Model moralische Unterstützung aus London bekommen haben. Annas Freund ist angeblich aus der Hauptstadt Englands angereist, um mit ihr ein paar Tage in Köln zu verbringen. Die Beauty lebt derzeit in einem Hotel in der deutschen Stadt, um sich auf die "Let's Dance"-Shows vorzubereiten. Seit etwa vier Jahren sollen die beiden ein Paar sein.

Im April 2019 wurden sie erstmals turtelnd erwischt. Wer genau der Mann an Annas Seite ist, ist aber nicht bekannt. Weder auf ihrem Social-Media-Profil noch bei "Let's Dance" thematisiert die in Russland geborene Schönheit ihren Liebsten. Es scheint aber ernst zwischen ihnen zu sein.

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / annaermakova1 Valentin Lusin und Anna Ermakova, "Let's Dance"-Stars 2023

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

