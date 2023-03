Yeliz Koc ist sauer: Mischt Luisa sich in Jimi-Drama ein?

Yeliz Koc (29) platzt der Kragen! Bei Make Love, Fake Love lernte die Influencerin ihren neuen Partner Jannik Kontalis kennen und lieben. Zwischen einigen Kandidaten war es in den letzten Tagen dann zu Anfeindungen gekommen – unter anderem hatte Luisa, die Ex-Freundin von Teilnehmer Max Bornmann, gegen Yeliz gestichelt. Dabei kam angeblich auch die Situation zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) zur Sprache. Für Yeliz ein No-Go!

Gemeinsam mit zwei anderen Frauen hatte Luisa einen Livestream gemacht und dabei angeblich auch über Yeliz gesprochen. Das machte die Brünette schon gestern wütend: "Kann vor Wut nicht schlafen. Sollen die ihren Kinderstream gerne machen, aber was fällt denen ein, über Jimi, meine Tochter und mich zu sprechen?", wetterte sie in ihrer Instagram-Story. Heute ging sie dann noch mal genauer darauf ein: Nicht Luisa, sondern eine andere Teilnehmerin des Streams, habe wohl Unwahrheiten verbreitet: "Sie hat gesagt, [...] sie kennt Jimi ja so gut und es wurden so viele Treffen abgemacht, dass er Snow sehen kann, und ich würde jedes Mal die ganzen Termine absagen und würde das verhindern, dass Jimi seine Tochter sieht."

Das sei absolut nicht der Fall, betonte sie. "Ich liebe mein Kind über alles und möchte, dass sie in jeder Hinsicht glücklich ist und zufrieden aufwächst. Ich würde niemals verhindern, wenn Jimi Snow sehen möchte", machte sie deutlich und ergänzte, dass ihre Tür immer offen stehe.

Anzeige

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Luisa, Partnerin von "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer Max

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im November 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de