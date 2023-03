Yeliz Koc verrät: Diese Ochsenknechts kontaktierten Snow!

Einige Ochsenknechts suchen den Kontakt zu Jimi Blue Ochsenknechts (31) Tochter Snow (1)! Die Kleine stammt aus der Beziehung mit der Reality-TV-Bekanntheit Yeliz Koc (29), die in einer XXL-Schlammschlacht endete. Inzwischen hat das Ex-Paar aber keinen Kontakt mehr – und auch seine Tochter hat Jimi seit knapp einem Jahr nicht mehr gesehen. Seine Ex verriet aber bereits, dass andere Familienmitglieder des Schauspielers sich schon noch für die Kleine interessieren. Nun enthüllte Yeliz auch, wer das ist.

In ihrer Instagram-Story erzählte Yeliz, dass unter anderem Jimis Mama Natascha Ochsenknecht (58) am Kontakt zu ihrer Enkelin interessiert ist. "Natascha hat sich vor Monaten bei mir gemeldet. Es ist wirklich so viel vorgefallen mit mir und der ganzen Familie und trotzdem konnten wir vernünftig miteinander sprechen", meinte die Brünette und ergänzte, dass die Modedesignerin ihr Enkelkind bereits mehrfach besucht habe.

Auch Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (22) suche den Kontakt zu der kleinen Snow – obwohl es in der Vergangenheit Spannungen zwischen ihr und Yeliz gegeben hat. "Sie hat mir geschrieben, als ich mit Snow im Krankenhaus war und seitdem haben wir regelmäßig Kontakt", gab Yeliz preis und betonte, dass die Parteien Snow zuliebe normal miteinander umgehen würden.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

Getty Images Cheyenne und Natascha Ochsenknecht bei der Berlin Fashion Week, 2019

