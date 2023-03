Yeliz-Kontakt: Darum erzählte Natascha Ochsenknecht nichts

Natascha Ochsenknecht (58) äußert sich zu ihrem Verhältnis zu Yeliz Koc (29). Zwischen Nataschas Sohn, Jimi Blue Ochsenknecht (31), und der Reality-TV-Darstellerin herrscht Eiszeit. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wirft dem Sänger vor, sich nicht für ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie (1) zu interessieren. Yeliz verriet jedoch, dass nicht alle Ochsenknechts dem Kind die kalte Schulter zeigen würden. Jetzt besuchte Natascha Yeliz und ihre Enkelin und stellte bei dieser Gelegenheit klar: Zwischen ihr und Yeliz fließe kein böses Blut!

Wiederholt wurde in der Öffentlichkeit darüber spekuliert, wie wohl das Verhältnis zwischen Natascha und Jimis Ex Yeliz heute aussieht. Die Designerin äußerte sich bisher nicht konkret dazu. Nachdem sie jedoch preisgab, auf dem Weg zu Yeliz und der kleinen Snow nach Hannover zu sein, sprach sie Klartext. "Egal, was passiert ist, Yeliz ist die Mutter meiner Enkelin und ich respektiere sie. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", redete die 58-Jährige auf Instagram Tacheles.

Dabei ließ Natascha auch nicht aus, diejenigen zurechtzuweisen, die sie in der Vergangenheit aufgrund der Beziehung zu Yeliz vorschnell verurteilt hätten. "Wie viele haben gelästert und mich beleidigt – ich wäre eine schlechte Oma/Mutter? Stellt euch vor einen Spiegel und reflektiert mal. Urteile nie über einen Menschen, den du nicht kennst", mahnte die Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht (67).

Instagram / yelizkoc Familie Ochsenknecht mit Cheyennes Freund und Yeliz Koc

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Februar 2023

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow Elanie

