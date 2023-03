"Arielle"-Dreh: Halle Bailey bis zu 13 Stunden im Wasser!

Der "Arielle"-Dreh war sehr anstrengend für Halle Bailey! Im Sommer 2019 war bekannt geworden, dass die Schauspielerin die Hauptrolle in der Real-Verfilmung übernehmen wird. Aufgrund ihrer Hautfarbe hatten einige Fans die Besetzung der Rolle als Zeichen gegen Rassismus interpretiert. Der Regisseur Rob Marshall hingegen klärte auf – es lag einfach an ihrem Talent. Doch wie war die Zeit am Set für Halle?

In einem Interview mit Edition Magazine verriet sie: Sie war an manchen Drehtagen bis zu 13 Stunden im Wasser! "Ich habe mich so sehr angestrengt, wie ich es noch nie in meinem Leben getan habe", erzählte die 22-Jährige gegenüber dem Magazin. Doch es war nicht nur anstrengend für sie, plauderte Halle aus: "Ich habe das Gefühl, dass ich durch sie so viel gelernt habe. Ich habe mit 18 Jahren vorgesprochen, die Rolle bekam ich mit 19 und dieses Jahr werde ich 23. Ich habe also wirklich das Gefühl, Arielle hat mir geholfen, erwachsen zu werden."

Doch Halle musste auch mit viel Hate klarkommen, als bekannt wurde, dass ein schwarzes Mädchen die Rolle der Meerjungfrau übernehmen wird. "Die Reaktion der Welt darauf zu sehen, war definitiv ein Schock", berichtete sie. "Aber die Reaktionen all der Babys, all der braunen und schwarzen jungen Mädchen zu sehen, hat mich wirklich emotional aufgewühlt", freute sich die Schauspielerin.

