BFFs? Kourtney Kardashian und Addison Rae posieren zusammen

Kourtney Kardashian (43) und Addison Rae (22) stellen einmal mehr ihre Freundschaft zur Schau! Vor drei Jahren hatte es Gerüchte darüber gegeben, dass der Webstar mit Scott Disick (39), dem Ex der Reality-TV-Bekanntheit, anbandeln soll. Doch als Kourtney und Addison daraufhin gemeinsame Bilder posteten, waren die Fans verwirrt. Mittlerweile ist wohl klar: Die drei sind nur befreundet. Nun posierten die beiden Frauen wieder zusammen!

Für den Instagram-Kanal von Poosh präsentierten Kourtney und ihre 21 Jahre jüngere Freundin, wie gut sie sich verstehen. Eine Reihe Bilder zeigt, wie sie zusammen herumalbern. Die beiden strecken dabei die Zunge heraus, lächeln oder posieren mit Kussmund. Eines wird eindeutig klar: Die 43-Jährige und die Influencerin haben wohl viel Spaß zusammen! Die Bildunterschrift lässt außerdem vermuten, wie nah sie sich stehen: "Auf der Suche nach der Mia zu deiner Lucia?" Gemeint sind damit Charaktere aus der Serie "White Lotus", welche beste Freundinnen sind.

Addison war 2020 dank TikTok weltberühmt geworden. In nur wenigen Monaten hatte die 22-Jährige über eine Million Follower auf der Social-Media-Plattform gewonnen und war in den US-Bundesstaat Kalifornien umgesiedelt. Außerdem veröffentlichte sie einen eigenen Podcast und spielte die Hauptrolle in der Netflix-Produktion "Einer wie keiner".

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Addison Rae im Juli 2020

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Addison Rae und Kourtney Kardashian

Anzeige

Getty Images Addison Rae auf der Met Gala 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de