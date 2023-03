Christoph Daum hat Krebs: Das denkt er nach der Therapie

Christoph Daum (69) möchte weiterhin realistisch bleiben. Vergangenen Oktober wurde bekannt, dass der einstige Fußballprofi an Krebs erkrankt ist – bei dem Ex-Trainer wurde ein Lungenkarzinom diagnostiziert. Entdeckt wurde das Ganze bei einem üblichen Gesundheitscheck. Anschließend zog sich der gebürtige Zwickauer aus der Öffentlichkeit zurück und begab sich in ärztliche Behandlung. In einem Interview verriet Christoph, wie die Therapie bei ihm anschlägt.

"Ich fühle mich gut. In der ersten Phase meiner Therapie habe ich bis Dezember eine sehr intensive Chemotherapie durchlaufen, die sehr gut angeschlagen und alle Metastasen beseitigt hat", erklärte der 69-Jährige gegenüber Sport Bild. Christoph ist optimistisch, aber dennoch sei er bedacht: "Es wäre Wunschdenken zu glauben, den Krebs besiegen und sagen zu können: Der ist weg. Bei mir geht es eher darum, sagen zu können: Wir haben ihn unter Kontrolle und ich kann damit alt werden."

Sein Umfeld ist überzeugt, dass er die Krankheit besiegen wird. Einer von ihnen ist Reiner Calmund (74), der mit Christoph schon lange befreundet ist. "Ich weiß aus den vielen gemeinsamen Jahren, dass Christoph ein großer Kämpfer ist, daher wird er auch diese Krankheit besiegen", versicherte er gegenüber Bild.

Getty Images Christoph Daum und seine Frau Angelica beim Deutschen Fernsehpreis, 2014

Getty Images Christoph Daum, deutscher Fußballtrainer

Getty Images Christoph Daum und Reiner Calmund im Juni 2022

