Ein Känguru! Nächstes "The Masked Singer"-Kostüm bekannt

Die Kostüme sind sehr ausgefallen! Für die kommende Staffel von The Masked Singer lassen die für die speziellen Outfits zuständigen Maskenbildner und Gewandmeister ihrer Kreativität freien Lauf. Es wurde bereits bekannt, dass Kostüme wie ein ausgefallenes Seepferdchen oder ein Igel hergerichtet worden sind, jetzt steht ein weiterer Anzug fest: Auch eine Känguru-Kostümierung wird in den kommenden Folgen von "The Masked Singer" zu bestaunen sein!

Via Instagram teilte die Show einen Schnappschuss, auf welchem der neue Känguru-Anzug abgebildet ist. Dazu steht geschrieben: "Ziemlich cool unser Känguru! Bald wird dieser Kandidat auf der 'Masked Singer'-Bühne herumhüpfen. Wir sind schon ganz gespannt, wie viel Talent er wohl in seinem Beutel versteckt!" Das Tierkostüm ist mit einer schicken weißen Sonnenbrille ausgestattet und zeigt einen hippen Look und bunten Style.

Viele Fans des TV-Formats scheinen sehr angetan von dem sonderbaren Outfit. So lautet ein Kommentar in den sozialen Medien: "Einfach unfassbar toll! Das sieht so wild aus!" und ein weiterer User schreibt: "Das ist so mega!" Doch nicht jeder feiert den Look und ein anscheinend enttäuschter User meint: "Bis jetzt gefallen mir die Kostüme persönlich nicht, hoffe da kommen noch paar interessantere."

Anzeige

ProSieben/ Willi Weber Matthias Opdenhövel posiert mit dem Schuhschnabel, dem Punk-Igel und dem Seepferdchen

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Igel bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de