Waschbär-Alarm: Das ist die neue Maske bei "Masked Singer"

The Masked Singer geht bald wieder los! Ab dem 1. April startet die achte Staffel der beliebten Show. Dabei werden sich wieder einige Promis in den aufwendigen Kostümen verstecken und ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. In den vergangenen Wochen wurden schon drei der Masken vorgestellt: Der Schuhschnabel, der Punk-Igel und das Seepferdchen. Nun kommt das vierte Tier: Ein Star wird sich als Waschbär verkleiden!

"Definitiv mehr als nur black and white", verkündet der Sender jetzt mit einem Schnappschuss auf Instagram. Auch outfittechnisch legt sich der Waschbär ins Zeug: Gekleidet in eine coole Karo-Hose und einen Pullunder, mit roter Mütze und runder Brille macht er eine besonders coole Figur. "Die richtigen Posen hat der Waschbär bereits drauf! Jetzt möchte er mit seiner Stimme bei #MaskedSinger überzeugen", heißt es im Netz.

Die Zuschauer der Rate-Show können sich in der kommenden Staffel aber nicht nur auf die Performances der Stars in ihren Masken freuen – sie können die Auftritte bald auch aus der Promi-Perspektive verfolgen. Wie ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler vor Kurzem gegenüber dwdl erklärte, werden erstmals auch Kameras in den Kostümen angebracht.

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Das Seepferdchen von "The Masked Singer Germany"

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Der Igel bei "The Masked Singer" 2023

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Riccardo Simonetti, Ruth Moschner und Judith Williams bei "The Masked Singer"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de