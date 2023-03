Ganz lässig in Sydney: Meghan Trainor zeigt ihren Babybauch

Meghan Trainor (29) sieht man das baldige Mamaglück an! Ende Januar hatte die Musikerin bekannt gemacht, dass sie erneut schwanger ist: Gemeinsam mit Ehemann Daryl Sabara (30) erwartet die "Made You Look"-Interpretin nach Sohnemann Riley ein zweites Kind. Aktuell ist die Beauty schon im fünften Monat – und ihre Schwangerschaft ist ihr anzusehen! Mit ihrer Familie und einem süßen Babybauch spazierte Meghan jetzt durch Sydney.

Aktuelle Fotos zeigen die Blondine mit ihrem Gatten, ihrem Sohnemann und einer Nanny am Mittwoch in der australischen Metropole, in der die Familie derzeit wegen Meghans Arbeit bei "Australian Idol" residiert. Ganz entspannt schlendern sie auf den Bildern durch die Straßen Sydneys – und unter Meghans weitem T-Shirt zeichnet sich ganz deutlich ihr Babybauch ab! Ihren lässigen Look komplettiert die 29-Jährige mit entspannten Leggings und Sneakern.

Obwohl sich Meghan bereits total auf ihr zweites Kind freut, hat sie auch Respekt vor einer erneuten Entbindung. Wie sie zuletzt in einem Interview verriet, habe ihr erster Notkaiserschnitt Spuren hinterlassen: "Ich bin jetzt schon nervös, wenn ich daran denke, dass ich das noch einmal machen muss."

Anzeige

MEGA Meghan Trainor in Sydney, März 2023

Anzeige

ActionPress Daryl Sabara und Meghan Trainor in Sydney

Anzeige

Getty Images Meghan Trainor im Dezember 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de