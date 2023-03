Heiße Vorschau: Kommt das GNTM-Nacktshooting als Nächstes?

Spannende Neuigkeiten für alle Fans von Germany's next Topmodel! Derzeit läuft die neue Staffel der Castingshow und Heidi Klum (49) sucht wieder das Mädchen, das sich als neues Topmodel betiteln darf. In der vergangenen Folge stand schon ein absolutes Highlight an: Das Umstyling. Kommt nun direkt der nächste Hammer für die Kandidatinnen? In der nächsten Folge könnte schon das Nacktshooting kommen!

Das teasert die Show jedenfalls auf dem offiziellen GNTM-Instagram-Account an. "Huch, was steht denn da an? Ist das etwa das diesjährige Nacktshooting?", steht zu einem Foto der Kandidatin Cassy Cassau geschrieben. Auf dem Schnappschuss schaut die Influencerin lasziv in die Kamera – und scheint oben ohne zu sein!

In der vergangenen Folge kullerten bei GNTM einige Tränen: Unter anderem hat Selma eine krasse neue Frisur bekommen: Ihr wurden die Haare zu einem pinken Vokuhila-Schnitt gekürzt. Kandidatin Sarah Benkhoff konnte den Druck wiederum nicht Stand halten und verließ die Show freiwillig. Ob auch das Nackedei-Shooting andere Mädels in die Knie zwingen wird? In der Vergangenheit war dieser Tag für einige ebenfalls eine Riesen-Überwindung...

MEGA Heidi Klum auf dem Weg zu "America's Got Talent"

ProSieben / Richard Hübner Die GNTM-Teilnehmerin Cassy

ProSieben / Richard Hübner Sarah Benkhoff beim GNTM-Umstyling 2023

