Kaia: Anna Maria Damm bestätigt den Namen ihrer Tochter!

Anna Maria Damm (26) verrät den Babynamen! Aktuell ist sie das zweite Mal schwanger: Nach ihrer Tochter Eliana bekommen sie und ihr Verlobter Julian Gutjahr (26) ein weiteres Mädchen. Zuletzt hatte die Influencerin die Babyparty für ihre Kleine gefeiert. Mit dabei war auch ihre Freundin Katrin Palme gewesen– und die hatte mit ihrem Geschenk für das Baby aus Versehen den Babynamen gespoilert. Inzwischen bestätigte Anna Maria auch, wie ihre Tochter heißt!

Auf Instagram teilte sie ein Video von der Party und verriet darunter, dass ihre Tochter wirklich Kaia heißen wird. "Der Name hat für uns eine schöne Bedeutung. Er ist eine skandinavische Kurzform von Katharina (so wie meine Schwester) und bedeutet die Reine oder das Meer", führte Anna Maria darunter aus. Für den Namen hätten sie und Julian sich nach ihrer romantischen Verlobung am Strand auf den Philippinen entschieden: "[Wir] finden ihn perfekt für unser zweites Wunder."

Die Promikolleginnen zeigten sich in den Kommentaren ganz begeistert von dem Namen Kaia. "Ein wunderschöner Name", betonte beispielsweise Dagi Bee (28) und Fiona Erdmann (34) war der Meinung: "Super schöner Name". Auch Sarah Harrison (31), Patrizia Palme oder Fata Hasanović (28) kamen aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Anzeige

Instagram / annamariadamm Die Influencerin Anna Maria Damm im Februar 2023

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de