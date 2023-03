Kate Beckinsale begeistert mit freizügigem Red-Carpet-Look!

Mit diesem Outfit war Kate Beckinsale (49) der Hingucker schlechthin. Seit ihrem schauspielerischen Durchbruch im Jahr 2001 beweist die gebürtige Britin immer wieder, dass sie ein Händchen für Mode hat. So entzückte sie in der Vergangenheit bereits etliche Male mit ihren glamourösen Red-Carpet-Looks. Im vergangenen September erschien sie beispielsweise in einem hellrosa Kleid zu einer Filmpremiere. Bei einem Event begeisterte Kate nun mit einem freizügigen Outfit.

Am vergangenen Dienstag fanden in Hollywood die Fashion Trust US-Awards statt, bei denen zahlreiche Prominente über den roten Teppich liefen. Auch die 49-Jährige war eingeladen und schmiss sich entsprechend dem Anlass ordentlich in Schale. So zog Kate in einem Kleid, das nur wenig der Fantasie übrig ließ, alle Blicke auf sich. Die "Underworld"-Darstellerin trug ein Dress, das mit zahlreichen schimmernden Streifen überzogen war, sodass ihre Brüste und ihr Intimbereich nur spärlich bedeckt waren. Durch die transparenten Teile ihrer Abendgarderobe wurde ihre durchtrainierte Figur perfekt in Szene gesetzt.

Nicht zum ersten Mal sorgte die Ex-Frau von Len Wiseman (50) jedoch mit ihren Looks für Aufsehen. So hatte die Schauspielerin Ende des vergangenen Jahres ein Outfit-Pic mit ihren Fans geteilt, das für gespaltene Meinungen sorgte. Aufgrund des Schnitts und des Stoffes hatte Kates Kleid die Fans an einen Müllsack erinnert. "Das hat mich gerade daran erinnert, dass ich den Müll noch runterbringen muss", hatte ein Fan damals gescherzt.

Backgrid Kate Beckinsale im März 2023

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Getty Images Kate Beckinsale bei der Vanity Fair Oscars Party im März 2023

