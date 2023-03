Süß: Chicago West sieht Mama Kim K. zum Verwechseln ähnlich!

Chicago West (5) scheint ganz nach ihrer Mutter Kim Kardashian (42) zu kommen. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die The Kardashians-Bekanntheit ihrer Community regelmäßig Einblicke in ihr Leben. So feierte sie erst vor wenigen Tagen in echter irischer Manier den St. Patricks Day mit einer bodenständigen Kneipentour. Auch Aufnahmen mit ihren vier Kindern postet die dunkelhaarige Beauty immer wieder. Nun erfreute Kim die Fans mit einigen zuckersüßen Fotos mit Chicago.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 42-Jährige nun eine Bilderreihe, in der Chicago und sie gemeinsam zu sehen sind. Den Beitrag versah Kim schlicht mit einem rosafarbenen Herz-Emoji. Gemeinsam posiert das Mama-Tochter-Duo für die Selfies und macht dabei immer wieder einen Kussmund. Dabei trägt die Fünfjährige eine pinke Jacke über einem schwarzen Oberteil, während die Ex-Frau von Kanye West (45) komplett in Schwarz gekleidet ist. Augenscheinlich haben die zwei jede Menge Spaß miteinander. Die Ähnlichkeit der beiden ist dabei kaum zu übersehen.

Das schien auch etlichen Supportern aufzufallen, denn unter dem Post schrieben viele User, wie ähnlich sich Kim und Chicago doch sehen. "Kim mit ihrem Zwilling", "Dieses kleine Baby sieht Kim ähnlicher als Kim selbst" oder "Mini Kim", lauteten nur einige Kommentare. Viele Fans brachten zudem ihre Begeisterung über die süßen Schnappschüsse zum Ausdruck. "Das hübscheste Kind, das ich je in meinem Leben gesehen habe", schrieb zum Beispiel ein Follower.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West und Kim Kardashian im März 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Chicago, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de