Tennis-Star Naomi Osaka präsentiert stolz ihren Babybauch!

Naomi Osaka ist zurzeit in freudiger Erwartung. Seit rund vier Jahren geht die Profi-Tennisspielerin mit dem Rapper Cordae zusammen durchs Leben. Ihre Beziehung zu dem Musiker hält die Sportlerin aber eher aus der Öffentlichkeit raus. Nun gehen die beiden aber den nächsten Schritt miteinander: Das Paar erwartet Nachwuchs. Offenbar dauert es auch nicht mehr allzu lang: Naomis Bauch ist schon kugelrund!

Mit ein paar süßen Schnappschüssen gibt sie ihren Fans nun ein Schwangerschafts-Update auf Instagram. Total cool posierte die werdende Mama in auf einer belebten Straße in ihrer Heimat Japan. Der Star des Fotos ist dabei aber wohl Naomis Babybauch, der unter ihrem Oberteil hervorguckt. Megahappy posiert die 25-Jährige in einer weiten hellblauen Hose und einem kurzen türkisen Sport-Shirt, auf dem ihr Nachname steht.

Die Baby-News verkündete der Tennis-Star Anfang des Jahres mit einem Bild einer Ultraschall-Aufnahme in den sozialen Medien. "Mir ist klar, dass das Leben kurz ist und ich nehme keinen Moment als selbstverständlich hin, jeder Tag ist ein neuer Segen und ein neues Abenteuer", erklärte sie ihren Followern dankbar und fügte voller Vorfreude hinzu: "Eine Sache, auf die ich mich freue, ist, dass mein Kind eines meiner Spiele sieht und zu jemandem sagt: 'Das ist meine Mama'."

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka im November 2022

Instagram / naomiosaka Naomi Osaka bei einem Spiel in New York

Instagram / naomiosaka Naomi Osakas ungeborenes Baby

