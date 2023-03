"The Voice": Blake Shelton drückt letztes Mal den Buzzer!

Dies wird seine letzte Staffel! Blake Shelton (46) hatte im vergangenen Oktober bekanntgegeben, dass er nach der aktuell laufenden Staffel von The Voice nicht weiter Coach im erfolgreichen TV-Format sein wird. Vor Kurzem wurde nun die letzte Folge der "Blind Auditions" ausgestrahlt und der Partner von Gwen Stefani (53) drehte sich für die angehende Sängerin Grace West um. Das war das letzte Mal, dass Blake auf den bekannten roten Buzzer drückte!

Der "God's Country"-Interpret war wohl äußerst begeistert vom Auftritt von Grace, die den Song "Maybe It Was Memphis" von Pam Tillis performte. Er meinte zu dem aufstrebenden Musikstar: "Ich wäre so geehrt, wenn du meinem letzten "The Voice"-Team als die letzte Person die Ehre erweisen würdest." Der Country-Artist spürte anscheinend direkt eine Verbindung zu der talentierten Sängerin und fügte hinzu: "Ich hatte auch wie du einst den Traum, mich im Radio zu hören. Also ich weiß genau, wie sich das anfühlt."

Als Statement zu seinem "The Voice"-Aus schilderte Blake im vergangenen Jahr via Social Media: "Ich habe schon eine Weile damit gerungen und habe mich nun entschieden, mich nach dieser Staffel von dem Format zu verabschieden." Es heißt, der Country-Sänger sei gespannt auf die kommenden Projekte, die ihn erwarten und kehre der Show mit einem weinenden und einem lachenden Auge den Rücken.

Anzeige

Getty Images Die Coaches von "The Voice" im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Die Coaches von "The Voice" im Jahr 2012

Anzeige

Getty Images Blake Shelton, Country-Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de