Wollen Prinz Harry und Meghan Profit aus Krönung schlagen?

Dieses Royal-Event sorgt schon vorab für Spannungen! Am 6. Mai ist es so weit: König Charles III. (74) soll offiziell gekrönt werden. Nach aktuellen Spekulationen sollen auch sein entfremdeter Sohn Prinz Harry (38) und dessen Ehefrau Herzogin Meghan (41) eine Einladung zu den Feierlichkeiten erhalten haben – trotz aller Konflikte und Spannungen der vergangenen Monate. Doch ganz wohl ist den aktiven Royals dabei offenbar nicht: Die Blaublüter sollen besorgt sein, dass Harry und Meghan die Krönung zu ihren Gunsten ausnutzen!

Schon in den vergangenen Jahren hatte das Ehepaar zahlreiche Informationen und Details über das britische Königshaus ausgepackt. Davor sollen sich ihre Angehörigen auch jetzt fürchten, wie Expertin Louise Roberts gegenüber Sky News Australia erklärt. "Das Problem ist, dass jeder, der ihnen nahe stehen könnte, zum Beispiel William und Kate, ihnen nichts sagen wird. Alle haben Angst!" Prinz William (40), Prinzessin Kate (41) und Co. seien besorgt, Harry und Meghan könnten jedes Gespräch gegen sie verwenden – und an die Presse verkaufen, um davon zu profitieren.

Ob Harry und Meghan wirklich zu der Krönung anreisen werden, ist bisher noch unklar. Die Wahlamerikaner sollen jedoch bereits vorab Ansprüche gestellt haben – vor allem in Bezug auf ihre Kinder. "Was die Sussexes wollen, ist, dass sie später am Tag der Krönung mit dem Rest der Familie in den Palast eingeladen werden", hieß es zuletzt aus Insiderkreisen. Auch einen besonderen Gruß für Sohn Archie (3), der am 6. Mai Geburtstag hat, wünsche sich das Paar.

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2022

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

Getty Images Herzogin Meghan mit Archie Harrison und Prinz Harry

