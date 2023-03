Yasmin Vogt bestätigt die Beziehung zu TikTok-Star Garry!

Ist Yasmin Vogt (24) wieder vom Markt? Während der diesjährigen Bachelor in Paradise-Staffel suchte die Beauty die große Liebe. Doch obwohl sie mit dem Alexander Golz (26) die Show verließ, sollte das junge Glück nicht lange halten: Bereits kurz nach der Ausstrahlung gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Danach bandelte Yasmin mit dem TikTok-Star Garry Secret an. Jedoch war lange nicht klar, ob es dabei nur um Promo für einen Song des 18-Jährigen handelte. Nun bestätigt Yasmin die Beziehung zu Garry!

Auf den TikTok-Accounts der beiden Social-Media-Stars sorgten sie für Aufklärung: "Also ja, jetzt habt eure Antwort: Ja, Garry ist nicht mehr Single und ja, wir sind zusammen", verkündete der Content Creator stolz. Auch der Altersunterschied von sechs Jahren ist für die beiden Turteltauben kein Problem: "Wir stehen zu 100 Prozent darüber und können euch nur eine Sache mit auf dem Weg geben: Leben und Leben lassen, solange wir doch glücklich sind?", heißt es unter einem anderen TikTok.

Seitdem die beiden ihre Liebe bestätigt haben, versorgen Yasmin und Garry ihre Community mit niedlichem Couple-Content: So verraten die beiden unter anderem ihren Fans ihre persönlichen Beziehungsregeln: "Also ich finde, Rauchen ist voll das No-Go! Weil, ich will dich ja auch küssen – und wenn du dann nach Rauch stinkst, fühle ich nicht so", stellte Garry klar. Auch das Handy des anderen zu kontrollieren ginge für die beiden nicht.

TikTok /garrysecret Yasmin Vogt und der TikToker Garry Secret

Instagram / garrysecret Yasmin Vogts Flirt Garry Secret

TikTok /garrysecret Yasmin Vogt und der TikToker Garry Secret

