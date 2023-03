"Zweisamkeit": Meint Samantha Abdul ihr Valentinstagsdate?

Wird es etwa ernst bei Samantha Abdul (33)? In den vergangenen Monaten sorgte die einstige Bachelor in Paradise-Kandidatin für ordentlich Liebeswirrwarr. Zunächst schien die Hamburgerin mit Selling Sunset-Chef Brett Oppenheim (45) liiert zu sein. Anschließend machte sie eine Anspielung darauf, wieder in festen Händen zu sein. Zuletzt verbrachte sie den Valentinstag in guter Gesellschaft. Jetzt verriet Samantha mehr über die Beziehung mit dem noch unbekannten Mann.

In ihrer Instagram-Story durfte ihre Community der 33-Jährigen einige Fragen stellen. Ein User wollte von ihr wissen, ob ihr Freund ihren Sohn kennengelernt habe. "Nein, die kennen sich noch nicht", antwortete Samantha. Im gleichen Zug gab sie mehr Details preis und betonte: "Erst mal lernen wir uns kennen und genießen unsere Zweisamkeit, wenn ich die Zeit habe. Wann, was, wie... darüber denke ich noch nicht nach."

Den wachsamen Augen ihrer Follower entgeht nichts – neugierige Fans schrieben Samanthas Bekanntschaft an und schienen sich an ihn ranzumachen. Für die Mutter eines Sohnes ein absolutes No-Go, wie sie in ihrer Instagram-Story verriet: "Ich war am Anfang richtig sauer, als ich das gehört habe. Habe mich jetzt inzwischen beruhigt."

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, September 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, TV-Bekanntheit

