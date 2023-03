Cringe? GNTM-Kandidatinnen müssen beim Walk Quiz absolvieren

Dieser Walk ist ganz schön besonders! Zurzeit läuft die 18. Staffel von Germany's next Topmodel. In dieser Woche stand für die Kandidatinnen das Sedcard-Shooting an und sie mussten dafür sogar oben ohne posieren. Zum Schluss müssen sich die Models jedoch noch bei dem Entscheidungswalk beweisen – und der hat es in sich: Die GNTM-Girls sollen beim Walken ein Quiz absolvieren!

Jedes Model bekommt ein Kleid angezogen, auf dem ein Buchstabe steht. Erst müssen sie das Lösungswort herausfinden und dann in dieser Reihenfolge auf den Catwalk vor Heidi Klum (49) und der Gastjurorin Rebecca Mir (31) treten. Diese Neuartigkeit überrascht die Fans ziemlich: "Ein Quiz-Walk? Was ist das denn bitte für eine Idee?!", wundert sich einer auf Twitter.

Andere wissen ebenfalls, dass das nur eine Blamage für die Mädels wird. "Oh mein Gott, dieses Quiz. Es wird cringe und trashig", schreibt etwa eine Zuschauerin. Eine andere findet diese Aufgabe etwas befremdlich: "Wie unrealistisch können die Walks eigentlich noch werden?"

ProSieben/Richard Hübner Elsa beim GNTM-Quiz-Walk

ProSieben/Richard Hübner Rebecca Mir und Heidi Klum bei GNTM 2023

ProSieben/Richard Hübner Selma beim GNTM-Quiz-Walk

