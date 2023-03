Ehrliche Worte: Ali Güngörmüs hatte eine harte Kindheit

Ali Güngörmüs (46) lässt in sein Seelenleben blicken. Aktuell begeistert der Sternekoch die Let's Dance-Fans: Neben Sharon Battiste (31), Knossi (36) und Co. schwingt auch er in der diesjährigen Staffel das Tanzbein. Dabei begeistert die TV-Bekanntheit nicht nur mit ihrem Taktgefühl, sondern auch mit ihrer stets guten Laune. Aktuell könnte es für Ali also nicht besser laufen. Das sah allerdings nicht immer so aus: Wie sehr Ali für seinen Erfolg gekämpft hat, verriet er jetzt.

In einem RTL-Interview blickte der 46-Jährige auf seine Vergangenheit zurück – und offenbarte, wie schwer es für ihn war, als Zehnjähriger von der Türkei nach Deutschland zu kommen: "Ich habe damals kein Wort Deutsch gesprochen, meine Mutter war Analphabetin und mein Vater hat nur die Grundschule besucht." Dass Ali während seiner Schulzeit kaum Hilfe hatte, prägt ihn anscheinend bis heute: "Vielleicht kommt mein Ehrgeiz auch ein bisschen von damals. Ich war immer getrieben, mit dem Normalen nicht zufrieden zu sein. Ich wollte immer mehr!"

Dass er mit seinem vergangenen "Let's Dance"-Training nicht zufrieden war, nagte sehr an Ali: "Für mich war die Woche wahnsinnig schwierig, überhaupt einen Tanz auf die Reihe zu kriegen. [...] Ich gebe immer mein Bestes, aber ich war kurz davor aufzuhören, abzubrechen." Für seine zurückkommende Motivation war schließlich auch seine Tanzpartnerin mitverantwortlich, wie er gegenüber Promiflash verriet: "Christina (33) macht Zuckerbrot und Peitsche. Sie ist sehr ehrgeizig, das schätze ich sehr an ihr."

RTL Ali Güngörmüs, Profi-Koch

RTL Ali Güngörmüs bei "Let's Dance"

Getty Images Ali Güngörmüs und Christina Luft

