"Eine Person": So eng sind Joelina Drews und Papa Jürgen!

Joelina Drews (27) und ihr Vater Jürgen (77) haben eine ganz besondere Verbindung! Als einziges Kind des Schlagersängers und seiner Frau Ramona (49) hat die Sängerin ein enges Verhältnis zu ihren beiden Eltern. Das hohe Alter ihres Papas scheint ihrer Bindung dabei keinen Abbruch zu tun. Doch wie eng stehen sich die beiden wirklich? Joelina verriet nun mehr über ihre Beziehung zu ihrem Vater Jürgen.

"Mein Vater und ich sind uns so ähnlich, wir sind eine Person", plauderte die 27-Jährige im Interview mit Bunte aus. Dass nicht jeder eine so gute Beziehung zu seinen Eltern habe, ist der Musikerin offenbar bewusst. "Ich weiß unsere Bindung sehr zu schätzen. Ich weiß auch, wie kostbar die Zeit mit meinem Vater ist, weil er schon älter ist", betonte Joelina in dem Gespräch. Daher nehme sie inzwischen auch immer öfter die Fahrt von München zu ihren Eltern nach Dülmen auf sich.

Wie gut sie sich verstehen, hatte die Sängerin auch schon Anfang des Jahres angedeutet. Zum Ende der Karriere ihres Vaters teilte sie auf Facebook ein paar emotionale Worte, die zeigen, was für eine wichtige Rolle der Schlagersänger in ihrem Leben spielt. "Lieber Papa, mein Beschützer, mein Fels in der Brandung, mein Vorbild und so vieles mehr", schrieb Joelina in ihrem Posting.

Getty Images Jürgen und Joelina Drews, 2022

Getty Images Ramona, Jürgen und Joelina Drews, 2011

Getty Images Jürgen Drews und seine Tochter Joelina

