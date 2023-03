Ferne McCann hatte vor ihrer Schwangerschaft eine Fehlgeburt

Ferne McCann (32) macht einen großen Verlust öffentlich. Die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin schwelgt gerade eigentlich total im Liebesglück. Vor wenigen Monaten war ihr Liebster Lorri Haines vor ihr auf die Knie gegangen, um ihr die Frage aller Fragen zu stellen. Anfang des Jahres gab Ferne bekannt, dass sie sogar ein gemeinsames Kind erwarten. Doch zuvor hatte sie schwere Zeiten durchleben müssen: Das Model erlitt eine Fehlgeburt.

In ihrer ITVbe-Sendung "Ferne McCann: First Time Mum" erzählte die 32-Jährige, dass sie das Kind nur kurz vor ihrer jetzigen Schwangerschaft verloren habe. "Es war in der fünften Woche und ich habe angefangen zu bluten. Ich war am Boden zerstört", erinnerte sich die Reality-TV-Darstellerin. Vor allem Lorri habe das Ganze nur schwer begreifen können. Doch das Paar startete relativ schnell einen neuen Versuch, ein Kind zu bekommen. Ferne erklärte: "Da ich jetzt wieder schwanger bin und vor zwei Monaten eine Fehlgeburt erlitten habe, weiß ich, dass die Schwangerschaft in meiner Seele nicht richtig war. Ich weiß, dass dies eine gesunde Schwangerschaft ist."

Ferne hat bereits eine Tochter aus ihrer Beziehung mit dem Unternehmer Arthur Collins. Dieser wurde 2017 jedoch zu einer 20-jährigen Haftstrafe und fünf Jahren auf Bewährung verurteilt – die beiden trennten sich noch während der Schwangerschaft. Ferne zieht die kleine Sunday seit der Geburt alleine groß.

Anzeige

Instagram / fernemccann Ferne McCann und Lorri Haines

Anzeige

Instagram / fernemccann Lorri Haines und Ferne McCann im November 2023

Anzeige

Instagram / fernemccann Ferne McCann und ihre Tochter Sunday im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de