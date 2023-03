Gewaltdrohungen! Dinner für König Charles wird verschoben

König Charles (74) wird diesen Palast wohl nicht von innen sehen. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) ist ihr ältester Sohn das rechtmäßige Staatsoberhaupt Großbritanniens. Vor seiner Krönung im Mai wird der Royal für einen Besuch in Deutschland erwartet. Auch Frankreich befindet sich auf der Liste des Monarchen. Doch das im Schloss von Versailles geplante Bankett muss wegen Gewaltandrohungen verschoben werden!

Dies versicherte ein Insider des Präsidenten gegenüber dem französischen Nachrichtensender BFM: "Das für Montag geplante Abendessen zwischen Charles und Emmanuel Macron (45) wird möglicherweise nicht, wie ursprünglich geplant, in Versailles stattfinden." Wegen lang anhaltender Unruhen soll das Festmahl laut Organisatoren an einem anderen Ort abgehalten werden – als Ersatz wird der Élysée-Palast in Paris gehandelt.

Ursprünglich sollten Charles und Camilla (75) am Montagabend in dem historischen Schloss eintreffen und mit rund 200 anderen Gästen von Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte feierlich begrüßt werden. Nach einem Konzert war ein pompöses Abendessen angesetzt.

Getty Images König Charles, März 2023

Getty Images König Charles und Emmanuel Macron in London, Juni 2020

Getty Images Brigitte und Emmanuel Macron vor dem Eiffelturm

