"Komplett neue Welt": Sarah Engels erstmals im Queer Club

Dieser Star war schockiert! Sarah Engels (30) ist eine Sängerin, Schauspielerin und Influencerin und wurde 2011 durch ihre Teilnahme an der Castingshow DSDS bekannt. Nach großen Erfolgen ist die Brünette inzwischen zweifache Mutter und mit Fußballspieler Julian Büscher (29) verheiratet. Im Netz gibt sie Einblicke in ihr privates Leben. Für einen Dreh betrat Sarah nun zum ersten Mal einen Club für die queere Community und zeigte sich schockiert.

"Wir sind in der heutigen Location angekommen, die ist auf jeden Fall anders", berichtete die 30-Jährige in ihrer Instagram-Story. Eine solche Lokalität habe sie bisher noch nicht gesehen. "Hier gibt es abgesperrte Räume, wo dann auch so versaute Sachen gemacht werden, Vergnügungsräume", erzählte Sarah, während sie ihren Followern die Räumlichkeiten zeigte. Dann passierte ihr ein Missgeschick: "Ich wollte mir eigentlich nur die Hände desinfizieren und dann hatte ich auf einmal Gleitgel an meinen Fingern."

Offenbar bekam Sarah viele Rückmeldungen ihrer Fans, weswegen sie wenig später erklärte: "Es haben so viele gefragt, wo wir hier genau sind. Ehrlicherweise musste ich mir das auch erst mal erklären lassen, weil das für mich eine komplett neue Welt ist." Das Erlebnis sei sehr spannend für die Sängerin gewesen und sie habe sich sehr wohlgefühlt. "Hier sind wirklich sehr nette Menschen, die jeden so akzeptieren, wie er ist und jeden willkommen heißen", betonte Sarah.

Anzeige

Getty Images Sarah Engels 2018 in Düsseldorf

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, 2021

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de