Leyla klärt auf: Ihr Bachelor-Date war gar nicht unangenehm!

Leyla Lahouar klärt auf! Die Ex on the Beach-Bekanntheit kämpft in diesem Jahr um das Herz des Bachelors. In der aktuellen Folge durften erstmals die Ladys auswählen, wer eine Vorab-Rose bekommen soll und ein Date mit David Jackson verbringen darf. Die Wahl fiel auf die Frankfurterin. Doch statt nach einer angeregten Unterhaltung, sah das Date eher unangenehm still aus – die Zuschauer machten sich im Netz darüber lustig. Jetzt verrät Leyla: Das Date war eigentlich gar nicht unangenehm!

"Wir haben eigentlich über ganz viel gesprochen, auch wenn ich mal wieder mega aufgeregt war", klärt sie im Promiflash-Interview auf. Sie hätten beispielsweise über ihre Arbeit und Zukunftsvorstellungen gesprochen. Auch Sport sei ein Gesprächsthema gewesen. "Also das Gespräch war schon vielfältig, aber alles kann im Fernsehen ja auch nicht gezeigt werden", plaudert Leyla aus.

Dass sie von ihren Mitstreiterinnen ausgewählt wurde, empfand Leyla als berechtigt. "Ich hatte es auch einfach mal verdient, Zeit mit ihm zu verbringen und diese Vorab-Rose zu bekommen", berichtet sie gegenüber Promiflash. "Ich habe die ganze Zeit nur von ihm geschwärmt, mir einen Kopf gemacht und war eifersüchtig", erzählt sie weiter. Außerdem sei sie ein herzlicher und liebevoller Mensch. "Dass David genau so eine Frau an seiner Seite braucht, haben wohl auch die anderen erkannt", freut sie sich. Sie sei "superhappy" darüber gewesen.

David Jackson und Leyla Lahouar bei "Der Bachelor"

Leyla Lahouar, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

David Jackson, "Der Bachelor" 2023

